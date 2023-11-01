Türkiye, Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede sahra hastanesi kuracak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Refah Sınır Kapısı'na yakın bir bölge ile Mısır'da bulunan El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurulacağını duyurdu. Koca, süreçle ilgili Mısır ve Filistin Sağlık Bakanlıkları ile diyalog halinde olduklarını belirtti. Koca ayrıca Türk Filistin Dostluk Hastanesi’nde görevlendirilen bir sağlık çalışanının bulunmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Refah Sınır Kapısı'na yakın bir bölge ile El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurmak için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Koca, "Mısır ve Filistin Sağlık Bakanlıkları ile yakın diyalog içindeyiz. Güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini bekliyoruz" dedi.

Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca şunları söyledi:

"Gazze için bir gemi hastanemiz hazır bekliyor. 40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazırlar. 8 Koca Yusuf uçakla kuvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. İki genel müdür arkadaşımızla birlikte 20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada. Hem Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bunlarla ilgili Mısır ve Filistin Sağlık Bakanlıkları ile yakın diyalog içindeyiz. Güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini bekliyoruz. İzin verilmesi halinde derhal sağlık operasyonlarını başlatmaya hazır bekliyoruz."

"TÜRK FİLİSTİN DOSTLUK HASTANESİ'NDE GÖREVLENDİRİLEN ÇALIŞANIMIZ YOK"

Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin 36 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Koca, "Türk Filistin Dostluk Hastanesi’nde görevlendirilen bir sağlık çalışanımız yok" dedi.

İsrail'in dün bu hastaneyi hedef aldığını anımsatan Koca, "Halen 80 hasta onkolojik tedavi için yatırılmış durumda. Fakat ilaç tedariki yapılamadığı için kanser hastalarının tedavisi ciddi oranda aksamış durumda. Bütün bu yapılanlar ne insanlığa ne vicdana sığar" dedi.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının, kanser hastalarının hedef alınması, ölüme terk edilmesi, bombaların hedefi olmasının bir savaş suçu içerdiğinin altını çizerek, "Çocuklar hiçbir kavganın ölen tarafı olamaz. Hastalar ve yaralılar hiçbir düşmanlığın ezileni olmamalı. Ancak gözler kin ve intikam duygusuyla yüklü, kulaklar da tüm insani haykırışlara kapalı olduğu için savaş suçu işlemeleri de maalesef çok kolay oluyor" diye konuştu.

"UYUZ VAKALARINDA CİDDİ ARTIŞ YOK"

Koca, "Uyuz vakaları"na ilişkin yöneltilen bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Uyuz vakalarında endişeye sebep olabilecek bir artış yok. Kısmi bir artış tespit ettik. Çok yakın takip ettiğimiz bir durum. Erken uyarı sistemlerimiz gayet iyi çalışıyor. Bu sayede olağan dışı gelişmelere erken müdahale şansımız oluyor. Uyuz özelinde konuya bakacak olursak, Türkiye genelinde uyuz vakalarında prevalans geçen yıl 2.03 iken bu yılın ilk dokuz ayında 2.17. Yani geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7 oranında bir artış gerçekleşmiş. Deprem bölgesinde ise bu artış yaklaşık yüzde 13 oranında oldu. Deprem bölgesi için beklenenin altında. Dolayısıyla ciddi bir artış olmadı. Bir salgın durumundan bahsedilmesi söz konusu değil. Son yıllarda özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde artışın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz."