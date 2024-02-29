Türkiye Yüzyılı’nın fotoğrafı

İktidarın ekonomi politikaları halkı derin yoksulluğa sürükledi. Yurttaşların ucuz gıdaya erişmek için girdiği kuyruklar uzarken Ankara’dan çekilen bir görüntü ekonomik zorlukların acı belgesi olarak hafızalara kazındı.

Ekonomi Servisi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği "Türkiye Yüzyılı" ülkeyi krize halkı derin yoksulluğa sürükledi. Hayat pahalılığı karşısında büyük bir geçim savaşı başladı. Yurttaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için saatlerde ucuzluk kuyruklarında bekler hale geldi. Ankara Mamak'ta çekilen bir görüntü halkın yaşadığı ekonomik zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Söz konusu görüntülerde bir yurttaşın, yiyecek bulabilmek için çürük meyve ve sebzeleri çöp konteynerinden çıkardığı görüldü. Yurttaşın çöp konteynerinden çürük sebze ve meyve çıkarttığı görüntüler, seçim sürecinde Türkiye’de insanların yaşadığı ekonomik zorlukların acı bir belgesi olarak hafızalara kazındı.

NEYİ ELEŞTİRDİYSE GERİ GETİRDİ

Mamak'ta çekilen görüntüler Erdoğan'ın geçmişte yaptığı eleştirileri akıllara getirdi. Erdoğan, 2002 seçimleri öncesinde yaptığı bir konuşmada, "Benim Anadolu'daki vatandaşım çöpten rızık topluyorsa evine götürüyorsa, pazarlardan atık topluyorsa, meydanlar 'açız açız' diye bağırıyorsa, ev kirasını elektriği suyu ödeyemiyorsa ve artık 'yandım Allah' diyorsa vatandaşım, yüzde 25'i açlık yüzde 50'si yoksulluk sınırının altındaysa bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi?" demişti. Erdoğan zaman zaman seçim meydanlarında 1970'li yıllardaki kuyrukları hatırlatarak, "Bu CHP var ya.. Ah ah.. Biz bunlardan neler çektik. Yağ kuyrukları, gaz yağı kuyrukları, benzin kuyrukları..." eleştirilerinde bulunmuştu. "Ben ekonomistim" diyen Erdoğan'ın uyguladığı politikalar nedeniyle derin yoksulluğa sürüklenen yurttaşlar ucuz gıdaya ulaşabilmek için Tarım Kredi Kooperatifi, Et ve Süt Kurumu ile Halk Halk ekmek önünde saatlerce kuyrukta bekliyor.