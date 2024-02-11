Türkiye’de kitap okunmuyor, basılıyor: ISBN tahsis edilen kitap sayısında artış

Türkiye’de 2023 yılında ISBN tahsis edilen kitap başlığı sayısı 99 bin 25’e yükseldi. Ancak, TÜİK ve MRB verilerine göre okuma oranları oldukça düşük seviyede yer alıyor. 2022’de yapılan bir araştırmaya göre 15 yaşın üzerindeki insanların yüzde 69’u hiç kitap okumuyor.

Türkiye'de 2022 yılında 83 bin 653 olan ISBN tahsis edilen kitap başlığı sayısı, 2023 yılında 99 bin 25’e yükseldi.

Ancak araştırmalar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verileri, Türkiye’de kitap okuma alışkanlığının ve kitap okuma oranının düşük seviyelerde olduğunu ortaya koyuyor.

MEB’in verilerine göre, 2023’te kitap okuma oranları ilkokulda 25, ortaokulda 8, lisede ise sadece 1,01.

Kitap okuma oranları 2019 yılında ilkokulda 23, ortaokulda 8,8, lisede ise 4,3’tü.

Kitap okuma oranında sadece ilkokul seviyesinde artış yaşandı.

15 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER KİTAP OKUMUYOR

TÜİK’in 2022 yılında yaptığı çalışmaya göre ise 15 yaş ve üzeri kişilerinin yüzde 69’u hiç kitap okumazken, yüzde 31’i ise yılda en az bir kitap okuyor.

Kitap okuma oranları yaş gruplarına göre incelendiğindeyse son bir yıl içinde okul kitapları hariç tutulduğunda en çok kitap okuyan yaş grubu yüzde 50,9’la 15-24 yaş grubu. En az kitap okuyan yaş grubuysa yüzde 14,1 ile 65 yaş ve üzeri.

ISBN TAHSİS EDİLEN KİTAP BAŞLIĞI SAYISI ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023 yılında ISBN tahsis edilen kitap başlığı sayısı 99 bin 25’e yükseldi. Bu sayı bir önceki yıl 83 bin 653 olmuştu.

Üretilen toplam başlık sayısı içerisindeki e-kitapların sayısında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Bir önceki yıl 14 bin 182 olan ISBN tahsis edilen e-kitap miktarı 2023’de rekor bir artış ile 27 bin 427’ye ulaştı.

Yurttaşların dijital formatlardaki yayınlara erişimi için hizmete sunulan "e-kitabım" ile "kitap+" gibi mobil uygulamaların hayata geçirilmeye başladığı 2020 yılında 9 bin 936 olan e-kitap başlığı sayısı 2023’de yüzde 176 artışla 27 bin 427 oldu.