Türkiye’ye iklim krizi davası açıldı

Portekiz’de 6 genç, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 32 ülkeye, iklim değişikliğinde oynadıkları olumsuz rolden dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açtı. Çıkacak sonuç ülkeler için bağlayıcı nitelikte.

Haber Merkezi

Portekizli gençler, ülkeleri iklim değişikliği konusunda “yeterli adım atmamakla” ve Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefine ulaşmak için sera gazı emisyonlarını yeterince azaltmamakla suçluyor.

Euronews'un haberine göre Portekiz’de 2017’den bu yana her yıl meydana gelen orman yangınlarının küresel ısınmanın doğrudan bir sonucu olduğunu savunan yaşları 11 ile 24 arasında değişen 6 davacı, yaşam hakkı, mahremiyet, aile hayatı ve ayrımcılığa uğramama gibi temel insan haklarının, hükümetlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki “isteksizliği” nedeniyle ihlal edildiğini iddia ediyor.

BU ALANDAKİ İLK DAVA

Strazburg merkezli mahkemede açılan dava, türünün ilk örneği. İlk duruşması dün görülen davanın gençler tarafından kazanılması halinde, çıkacak kararlar ilgili hükümetler için bağlayıcı olacak.

Genç davacılardan hiçbiri maddi tazminat talebinde bulunmadı. Gençler özellikle Portekiz’deki aşırı sıcakların kendilerini kapalı alanlarda vakit geçirmeye zorlaması ve uyku, konsantrasyon ya da egzersiz yapma kabiliyetlerini kısıtlaması nedeniyle önemli etkilere yol açtığını söyledi.

Bazıları ayrıca eko-anksiyete, alerji ve astım gibi solunum rahatsızlıklarından muzdarip olduklarını ifade ediyor. Davaya üçüncü taraf olarak müdahil olan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, BBC’ye yaptığı açıklamada, davanın üye devletler, uluslararası örgütler ve herkes için “alarm niteliği” taşıdığını vurguladı. 2021’de Lancet tarafından yapılan bir araştırma, iklim kaygısının ve hükümetin iklim değişikliğine verdiği tepkilerden duyulan memnuniyetsizliğin dünyanın dört bir yanındaki çocuk ve gençlerde yaygın olduğunu ve günlük yaşamlarını etkilediğini ortaya koymuştu.