TÜSEDAD 'kriz' diyerek duyurdu: Et fiyatları cep yakmaya devam edecek

TÜSEDAD heyeti Et ve Süt Kurumu'nu ziyaret ederek et ithalatı ve et fiyatlarının bu yılki seyir beklentisine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, et fiyatlarında yaşanan artışın 2-3 sene daha süreceği ifade edildi.

Fotoğraf: AA