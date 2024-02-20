Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti: Feyza Altun serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorumlar nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alındı.

Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık Altun’u “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Hakimlik, Feyza Altun'un yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Sosyal medya hesabında bir kullanıcıya yanıt verirken "Şeriate s..kayım" ifadelerini kullandığı için hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınan Feyza Altun, sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmiyor. Hiçbir zaman da şeriatle yönetilmeyecek" ifdelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Altun, geçtiğimiz gün X hesabından Farsça bir şiir yayınlamış; bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorum yapmıştı. Yoruma yanıt veren Altun, "Şeriate s..kayım" diyerek karşılık vermişti. Altun, sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından paylaşımını silmişti.

Kendisine yapılan bazı yorumlara tepki gösteren Feyza Altun "Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak" mesajı paylaşmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek, TCK’nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Altun’a açılan soruşturmanın dayandırıldığı maddeyse şöyle diyor: “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”