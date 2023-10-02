Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ için 4 Ekim'de Çağlayan'da buluşma çağrısı

Merdan Yanardağ'a Özgürlük Platformu Girişimi 4 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da Çağlayan Adliyesi 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya ilişkin bir açıklama yayımladı ve "Demokrasi, insan hakları ve hak-hukuk adına; dostlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını, siyasî partileri ve tüm halkımızı Merdan Yanardağ ile dayanışmaya, ona sahip çıkmaya çağırıyoruz." dedi.

Merdan Yanardağ'a Özgürlük Platformu Girişimi, 27 Haziran'dan bu yana tutuklu olan ve 4 Ekim'de duruşması görülecek olan BirGün yazarı ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ için açıklama yaptı. Açıklamada, "Demokrasi, insan hakları ve hak-hukuk adına; dostlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını, siyasî partileri ve tüm halkımızı Merdan Yanardağ ile dayanışmaya, ona sahip çıkmaya çağırıyoruz." denildi.

4 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da Çağlayan Adliyesi 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya çağrı yapan Merdan Yanardağ'a Özgürlük Platformu Girişimi açıklamasında iktidarın basın özgürlüğü ve demokrasi savunusuna tahammülsüzlüğüne işaret edildi. "Merdan Yanardağ'a Özgürlük!" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basın özgürlüğü ve demokrasi savunusuna tahammülü olmayan siyasî iktidar, bir kere daha hapsetmekte buldu çözümü. TELE1 genel yayın yönetmeni, gazeteci arkadaşımız Merdan Yanardağ 27 Haziran'dan bu yana tutuklu. "Tutukluluk" bir kere daha cezalandırmaya dönüştü.

Merdan Yanardağ, sadece basın özgürlüğü adına değil, ülkedeki demokratik muhalefet adına da önemli bir politik figür. Bu yanıyla da iktidarın hedefi olmaktan kurtulamıyor.

Bizler, Merdan Yanardağ’a Özgürlük Platformu Girişimi olarak bu keyfî tutuklamayı protesto ediyoruz.

Hukukun, adaletin siyasallaşması; toplum adına, ülkemiz adına telafisi olanaksız sonuçlar doğuracaktır. Geçtiğimiz yıllarda bunun çok acı örneklerine tanık olduk. Çok geç olmadan bu yoldan dönülmelidir.

Hukuka, adalete inanmak istiyoruz.

Demokrasi, insan hakları ve hak-hukuk adına; dostlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını, siyasî partileri ve tüm halkımızı Merdan Yanardağ ile dayanışmaya, ona sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Bugün değilse, ne zaman?

Merdan Yanardağ yalnız değildir!"