Tutuklu gazeteci Tolga Şardan'dan mesaj: "Yine yaparım"

‘MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Tolga Şardan avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi. Şardan, "Ben sadece gazeteciliğin gereğini yaptım. Yine olsa yine yaparım. Bu tutuklamanın Cumhurbaşkanının talimatıyla olduğunu da düşünmüyorum. Bu başsavcının kişisel hırsı nedeniyle yaıptığı bir tutuklamadır. İçişleri Bakanlığınca bir temizlik operasyonu başladı bunun yargı ayağının da mutlaka olması gerekiyor" dedi

Kayhan AYHAN

Tolga Şardan'ın avukat Suna Öztaşdönderen cezaevinde Şardan'ı ziyaret etti. Öztaşdönderen, Şardan'ın mesajını BirGün'le paylaştı.

Şardan, "Hırsımdan ağladım. Üzüldüğümden değil. Bunun bir siyasi meseleye dönüşmesini de istemiyorum. Bu ülkenin sorunu. Bu bir gazetecilik meselesi. Şardan'ın şahsi mesele değil. Ben çıkınca yazmaya devam edeceğim tabiki. Yazdığımın doğruluğuna da güveniyorum. Ben sadece gazeteciliğin gereğini yaptım. Yine olsa yine yaparım. Bu tutuklamanın Cumhurbaşkanının talimatıyla olduğunu da düşünmüyorum. Bu başsavcının kişisel hırsı nedeniyle yaptığı bir tutuklamadır. İçişleri Bakanlığınca bir temizlik operasyonu başladı bunun yargı ayağının da mutlaka olması gerekiyor. Ali Yerlikaya operasyonlara başladı güvenliği sağlamak için, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 'artık gri listedeyiz ülkenin istikrarının sağlanamsı gerekiyor' diye düğmeye bastı. Bu sebeple ne olursa olsun bunların devamının geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

HEMEN İTİRAZ YAPILMAYACAK

Öztaşdönderen karara hemen itiraz etmeyeceklerini belirterek, "Tanık beyanlarımızı hukuki değerlendirmeleri yapmak adına toplantılar yapacağız. Ondan sonra itiraz yapacağız" dedi.

Öztaşdönderen, Şardan'ın "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandığını da kaydederek, "Tutuklama yapabilmek için önce o yalan haberi bilmeleri gerekiyor. Daha sonra o yalan haberi infial yaratma amcıyla yaydığını ispat etmeleri lazım. Burada suçun hiçbir unsuru gerçekleşmemiş. Dünyanın neresinde görülmüş heberleri yazar yazmaz kaynakların açıklanması. Gazeteci dünyanın genelinde kaynaklarını açıklamaz. Sadece Tolga Şardan değil ülkemiz de zorlu bir süreçten geçiyor. Tolga abi yine yazacak yine kızdıracak. Hakkında yine davalar açılacak ama yazdığı için tutuklanmayacak. Bizler yine müdahil olarak katılacağız ama duruşmalardan sonra evimize gideceğez. Demokratik hukuk devleti yapısı gereği olması gereken de budur." ifadelerini kullandı.