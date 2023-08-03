Tutuklu ODTÜ'lü Akbarov, annesi ve babasıyla tehdit edildi

Azerbaycan'da, 'sokakta bir kişiye küfür etmek' ve 'polise mukavemet' gerekçesiyle tutuklanan ODTÜ'lü öğrenci Muharrem Akbarov'un babası ve annesiyle tehdit edildiği belirtildi.

Demokrasi 18 Hareketi Başkanı Ahmad Mammadli, kendi ülkesinde tutuklanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Azerbaycanlı Muharrem Akbarov'un babası ve annesiyle tehdit edildiğini söyledi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Akbarov, 16 Temmuz'da evinin önünden kaçırıldı. Daha sonra çıkarıldığı Hatai Rayon Mahkemesi tarafından tutuklandı. Mahkeme, Akbarov'a 30 günlük hapis cezası verdi. İddiaya göre Akbarov, polise mukavemet suçu işledi.

Azerbaycan'da bulunan Demokrasi 18 Hareketi Başkanı Ahmad Mammadli, Akbarov'un derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Mamadli, Akbarov'un tutulduğu merkezle ilgili şunları söyledi:

"Muharrem şu an İçişleri Bakanlığı'nın mahkum saklama merkezinde tutuluyor. Bu merkez Bakü'de bulunuyor. Buranın özel bir anlamı var. Burası Aliyev'in gençleri korkutmak için kurduğu bir yer. Çevreciler, aktivistler, sesini çıkaran birçok genç tutuklanıp buraya konuluyor. Tahmini olarak 40-50 saklama odası bulunuyor. Yaklaşık 200 insan burada tutuluyor. Bu saklama merkezi çok kötü bir yer. İletişim kurulamıyor. Mahkumlara yemek yok denecek kadar az veriliyor. Hijyen sorunu en büyük sorunlardan bir tanesi. Buradan serbest bırakılanlar birçok hak ihlaline maruz kaldığını anlatıyor."

"'SENİ İŞTEN KOVARIZ' DİYE TEHDİT ETTİLER"

Mamadli, Akbarov'un üzerinde baskı kurulduğunu söyleyerek annesi ve babasıyla tehdit edildiğini anlattı. Mamadli şöyle devam etti: "Aliyev'e karşı çıkan, çevreci, aktivist, muhaliflere psikolojik baskı uygulanıyor. Muharrem'in babasının iki yıl önce bir suç işlediği iddia edildi. Ancak ulaştığımız bilgilere göre Muharrem'in babası işkence sonucu suçu kabul ediyor. Ayrıca Muharrem'in annesi de bir devlet bankasında çalışıyor. Muharrem'i tehdit ettiler. Eğer muhalif olmaya devam ederse babasının suçunun tekrar gündeme getireceklerini ve tutuklayacaklarını söylemişler. Yani babasının hapis cezasını ona karşı kullanıyorlar. Ayrıca annesini de işten kovacaklarını belirtmişler. Muharem'in annesini de 'seni işten kovarız' diye tehdit ettiler. Muharrem gibi birçok solcu öğrenciye karşı nefret içindeler. Muharrem gibi birçok yoldaşımızın içeriye atılmasına üzüldük. Yoldaşlarımız serbest bırakılana kadar mücadelemize ve bu olayı takip etmeye devam edeceğiz."