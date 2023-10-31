Tutuklulardan mektup: Tecrit altındayız

Haber Merkezi

Mersin Ereğli Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan 8 tutuklu yaşadıkları hak ihlallerini İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi’ne gönderdikleri mektupla kaleme aldı. Ahmet Enver adına gönderilen mektupta, ihlaller “ağır tecrit” olarak nitelendirilerek, yaşananlara karşı duyarlılık çağrısı yapıldı.

Enver, 26 yıldır birçok cezaevinde bulunduğunu fakat ilk defa bu kadar ağır tecrit koşullarında tutulduğunu belirtti. Cezaevinin yeni inşa edildiğini ve getirildikleri günden bu yana tekli ve üçlü odalarda kaldıklarını aktaran Enver, kaldıkları odalarda havalandırmanın olmadığını, var olan pencerelerin ise tellerle kapatıldığını ifade etti. Kendisiyle beraber tutuklu bulunan birçok arkadaşının cezalarının 1 yıl ile 6 ayın altını düştüğünü kaydeden Enver, bugüne kadar tahliye olması gereken kimi arkadaşlarının tahliyelerinin ise "keyfi" gerekçelerle uzatıldığını belirtti.