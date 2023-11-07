Tutukluların derse girmesini istemediler

Çorum Açık Cezaevi’nden Hitit Üniversitesi’ndeki derslerine giden tutuklulara okula gelemeyecekleri bildirildi. Gerekçe ise “güvenlik” olarak belirtildi.

Haber Merkezi

Hitit Üniversitesi Senatosunu cezaevinde öğrencilerin okula güvenlik gerekçesiyle gelemeyeceğini bildirdi. Öğrenciler tek isteklerinin okula gidebilmek olduğunu söyledi.

Tutuklulardan Taner Kaya bianet’e yaptığı açıklamada, geçen yıl okula giderek derslere girdiklerini ve hiçbir sorun yaşanmadığını, cezaevi idaresinin de bu karara şaşırdığını söyledi. Kaya ile Koray Karakaş, Ahmet Batuhan Kara, Emre Eldoğan, Mücahit Öztürk ve Engincan Yıldırım, Çorum’daki Hitit Üniversitesinde 2 yıllık Yerel Yönetimler Bölümünde öğrenci. Taner Kaya 2. sınıfta ve cezasının tamamlamasına 5 ay kaldığını, hapishaneden çıktığında da KPSS’ye gireceğini, tek isteklerinin okula gitmek olduğunu söyledi.

‘DERSLERE GİRMEYEN, SINAVA DA GİREMEZ’

Hitit Üniversitesi Senatosunun 26 Ekim 2023 tarihli kararında, derse devam zorunluluğu tamamlanmadığı takdirde, öğrencilerin sınavlara da giremeyeceği ifade edildi.

GEÇEN YIL DA MÜCADELE ETTİLER

Hükümlü Burak Bekil de geçen yıl Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nı kazandı. Üniversitede okumak için Çorum’daki İskilip Açık Cezaevinden, Çorum Açık Cezaevine naklini istedi, talebi kabul edildi. Burak Bekil bianet’e yaptığı açıklamada, Çorum Açık Cezaevi idaresinin kendisinin ve yine üniversiteyi kazanan iki arkadaşının okula gidip derslere gitmesine cezaevi idaresince izin verilmediğini söyledi.

bianet’in konuyu haberleştirmesinin ardından sorun çözülmüş, mahpus öğrenciler geçen yıl derslerine gidebilmişti.