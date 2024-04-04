Tuzla Belediye Başkanı CHP’li Bingöl, mazbatasını aldı

İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Eren Ali Bingöl, mazbatasını aldı. Bingöl, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada "Bu elbette gecikmiş bir mazbata oldu ama almış olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Yerel seçimlerde en yakın rakibi AKP adayı Şadi Yazıcı'ya yüzde 12'ye yakın oy farkı atmasına rağmen mazbatasının geciktirilmesi tepkilere yol açan CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl saat 16.45 sıralarında mazbatasını aldı.

Bingöl, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada "Bu elbette gecikmiş bir mazbata oldu ama almış olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz" dedi.

CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün açıklaması şöyle:

"Bu elbette gecikmiş bir mazbata oldu ama mazbatayı almış olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Tuzlalılara yakışan bir belediyecilik anlayışıyla adil, hakkaniyetli, haddimizi bilerek, sadece işimizi yaparak, belediyecilik hizmetini yaparak çok güzel bir beş yıl geçireceğiz. Tuzlalıların verdiği bu yetkiyi, teveccühü çok doğru kullanıcaz. Çok sıkı çalışacağız. Onlar da bizimle gurur duyacaklar inşallah."

Tuzla'da AKP'li belediye başkanının seçimden hemen sonra 62 milyon TL'lik ihale yaptığı ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB müfettişlerini görevimi devralır almaz hemen görevlendirdim ihaleyi veren de alan da rahat olmasın, bire bir takip edeceğim" demişti.