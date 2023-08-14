Tuzla’da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde tersanede geminin atık deposunda iddiaya göre, gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. İstanbul Valiliği, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saat 10.30 sularında Tuzla İlçemiz Tersaneler bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da geminin atık deposunda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti; 1 işçi yaralandı.

Olay, 10.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde meydana geldi. Tersanede çalışma yapmak üzere 2 işçi geminin atık deposuna girdi.

Çalışma esnasında geminin atık deposunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlama meydana gelen noktada yapılan incelemede yabancı uyruklu 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Patlama meydana gelen gemide olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIKIŞMASI

İstanbul Valiliği tarafından patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, patlamanın saat 10.30 sıralarında gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Saat 10.30 sularında Tuzla İlçemiz Tersaneler bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiştir. Patlamada bir işçi hayatını kaybetmiş olup, bir işçi de hafif şekilde yaralanmıştır. Olaya itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etmiş, yaralı işçi tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta yapılmıştır."