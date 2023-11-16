Tuzla’dan Sivas’a hastane parası!

Şehir hastanelerini işleten şirketlere para akıtan Sağlık Bakanlığı, belediyelerden personel ve malzeme istedi. Hatta Sivas’taki hastanenin peyzajı için İstanbul’daki Tuzla Belediyesi’nden 3,5 milyon TL yollandı.

İsmail ARI

Şehir hastanelerini işleten şirketlere milyarlarca lira kira ödeyen ve yandaşların ihale kapma sırasına girdiği Sağlık Bakanlığı, dikkatleri çeken taleplerde bulundu.

İstanbul’daki AKP’li Bahçelievler, Başakehir ve Tuzla belediyelerinin Kasım ayı belediye meclis toplantılarında Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerden gelen talepler görüşüldü. Bu yılki bütçesi 300 milyar TL’yi bulan Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler, belediyelerden “Poliklinik tuvaletlerinin temizliğinin yapılabilmesi" için pesonel ve malzeme desteği istedi. Hatta Sivas’taki Gürün Devlet Hastanesi’nin peyzaj işlerini dahi 920 kilometre uzaklıktaki Tuzla Belediyesi üstlendi. Belediye meclislerinde oylanarak kabul edilen talepler ise şu şekilde:

• Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçelievler Semt Polikliniği, İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bahçelievler Devlet Hastanesi, AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nden temizlik personeli görevlendirilmesini talep etti.

• Başakşehir Devlet Hastanesi ise AKP’li Başakşehir Belediyesi’nden “Daha sağlıklı ve nitelikli hizmet verilebilmesi ve yardımlaşmayı sağlamak için” malzeme talep etti. Belediye, talebi kabul etti.

• AKP’li Tuzla Belediyesi ise Sivas’taki Gürün Devlet Hastanesi’ne destek olma kararı aldı. Belediye kasasından Gürün Devlet Hastanesi’nin peyzaj işleri için 3 milyon 595 bin TL hibe yapılmasına karar verildi.

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BAĞCILAR’DA PARA BİTTİ

AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin de kasasında para kalmadı. Bütçesi 2 milyar 350 milyon TL olan Bağcılar Belediyesi, 775 milyon TL’lik ek bütçe yaptı. Ek bütçe talebi, Belediye Meclisi’nde kabul edildi.