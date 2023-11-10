Tuzlaspor Başkanı hakkında soruşturma: Şike ve bahis iddiaları yargıda

Buse İlkin YERLİ

Gazeteci Murat Ağırel’in gündeme taşıdığı Tuzlaspor hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yasa dışı bahis iddialarına ilişkin ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’, ‘7258 Sayılı Kanun’a muhalefet’ ve ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

BAHİS İDDİASI

Kulüple ilgili yasa dışı bahis iddiaları da gündemde. Ağırel, Tuzlaspor Kulübü sahibinin Bulgaristan’da takım sahibi olduğunu ve bir bahis firmasının da ortağı olduğunu öne sürmüş, Keçiörengücü-Tuzlaspor maçında da bahis şikesi yapıldığını iddia etmişti. Rus bahis sitesi üzerinden oynanmış ve tutturulan bahisle 4 milyon 750 bin lira kazanılmış bir kuponu delil olarak göstermişti.

TFF’DEN BİLET AÇIKLAMASI

Ayrıca kulübün fahiş bilet fiyatlarıyla ilgili TFF bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, yasa dışı bir durumun olmadığı iddia edilirken şu ifadeler kullanıldı: ‘‘Futbol müsabakalarında bilet fiyatlarının belirlenmesi yetkisi kulüplerimizdedir. Hâlihazırda mevcut TFF düzenlemelerinde sadece misafir bilet fiyatının ev sahibi bileti fiyatına bir oran öngörülmüş olmakla birlikte, bilet fiyatlarının alt ve üst sınırına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca, söz konusu kulübün ev sahibi olduğu müsabakaların e-bilet sistemi üzerinden bilet satış rakamları ve elde edilen bilet gelirleri incelendiğinde satılan bilet ve elde edilen toplam gelir arasında herhangi bir anormallik tespit edilmemiştir. Diğer taraftan TFF, söz konusu kulübün bir müsabakasına ilişkin medyada yer alan yasadışı bahis iddiaları hakkında gerekli incelemeler yapılması için 06.11.2023 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu kararıyla dosyayı Etik Kurulu’na sevk etmiştir. Ayrıca, kara para aklama ve bahis konularındaki tavizsiz duruşuyla iddiaların tümünü en ince ayrıntılarına kadar incelemek için detaylı bir süreç planlamıştır.’’

Öte yandan TFF, Ali Koç’un İzmir Bölgesi hakemlerine ayrıcalık tanındığı iddiasına da cevap verdi. Açıklamada, ‘‘Söz konusu iddialarda adı geçen 3 hakeme (Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Koray Gençerler) aldıkları maç sayıları itibarıyla EK-1’de inceleyebileceğiniz üzere herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır. Yapılan iddialar asılsız ve gerçek dışıdır’’ denildi.

KEMAL YILMAZ AÇIKLAMASI

Yardımcı hakem Kemal Yılmaz’ın istifası hakkında ise şunlar söylendi: ‘‘Yaş sınırının dolmasına sadece iki ay kala istifa eden Kemal Yılmaz, 10 haftanın 5’inde görev almış, 2 hafta da AVAR hakemi olarak görevlendirilmiştir. EK-5’te inceleyebileceğiniz üzere, Süper Lig’deki diğer Yardımcı Hakemlerinin maç sayıları ortalama 4,4’dür.’’