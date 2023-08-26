Tuzlaspor - Eyüpspor maçının bilet fiyatı dikkat çekti: 17 bin TL ile 21 bin TL

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında bugün saat 17.00'de Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak olan Tuzlaspor - Eyüpspor maçının biletleri 17 bin TL'den satışa çıkarıldı.

Tuzlaspor - Eyüpspor maçının bilet fiyatları dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Tuzlaspor, bugün saat 17.00'de Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaştı.

1920 kişilik kapasiteli stadyumda oynanan müsabakanın satışa çıkan biletlerin fiyatları ise, 1. Kategori 17 bin TL, Misafir Tribünü ise 21 bin TL olarak belirlendi.

Fotoğraf: AA

Geçtiğimiz sezonun 35. haftasında 29 Nisan 2023 tarihinde oynanan Tuzlaspor - Eyüpspor maçının bilet fiyatları da 38 bin TL ve 50 bin TL olarak satışa çıkmıştı.