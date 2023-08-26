Futbolcuyu dudağından öpmüştü: FIFA'dan Rubiales hakkında karar

FIFA, Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Kadın Milli Takımı'nda futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında açılan soruşturma kapsamında 90 günlüğüne geçici görevden uzaklaştırma kararı verdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Takımı'nın kutlamalarında yaptığı bazı hareketlerden dolayı istifası istenen İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'i geçici olarak görevden aldı.

Rubiales hakkında soruşturma açan FIFA Disiplin Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, RFEF Başkanı'nın bugünden geçerli olmak üzere 90 gün boyunca görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Bugünden geçerli olacak olan bu uzaklaştırma, ilk olarak 90 günlük bir süre boyunca devam edecektir ve Sayın Luis Rubiales aleyhine 24 Ağustos Perşembe günü açılan soruşturmanın tamamlanmasına kadar devam edecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.

İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden 'uygunsuz hareketler' yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.

Rubiales, İspanya'da bazı siyasetçiler, basın ve sivil toplum örgütlerince sert bir şekilde eleştirilse de istifa etmeyeceği açıklamıştı.

Bunun üzerine de İspanya hükümeti, Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Yüksek Konseyi aracılığıyla Rubiales'in görevden alınması için Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Ayrıca 23'ü milli takımdan olmak üzere 80 kadar kadın futbolcunun üyesi olduğu Futpro adlı dernek, yaptığı yazılı açıklamayla Hermoso'ya destek vererek, Rubiales RFEF Başkanlığı'nı bırakıncaya kadar milli formayı giymeyeceğini bildirdi.

RFEF ise başkan Rubiales hakkındaki suçlamaların haksız olduğunu, futbolcuların kendi kararlarını verme hakkı olmasına rağmen milli takıma çağrılmaları halinde gelmemeleri durumunda bunun bir suç teşkil edebileceğini ve yasal girişimlerde bulunabileceğini duyurdu.

Rubiales, Hermoso'yu öpme anını "kutlamanın verdiği coşku, rıza ve karşılığı olan bir hareket" olarak ifade etse de İspanyol futbolcu kendi rızasının olmadığını savundu.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'den futbol derneklerine, Barcelona ve Real Madrid kulüplerine kadar siyasi ve spor dünyasından birçok kişi ve kurum, Rubiales'in istifasını istiyor.