Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu meme kanserine yakalandığını açıkladı

Twitch yayıncılarından ‘Pqueen’ adıyla bilinen Pelin Baynazoğlu, meme kanserine yakalandığını açıkladı. Baynazoğlu, kitlenin başarılı bir ameliyat sonucu alındığını belirtti.

‘Pqueen’ adıyla bilinen ünlü Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, meme kanserine yakalandığını açıkladı.

Haberi paylaştığı videoyla açıklayan Baynazoğlu, Kasım ayında kendi yaptığı muayene sırasında memesinde bir kitle fark ettiğini ve profesyonel yardıma başvurduğunu belirtti.

Baynazoğlu, "Doktor muayenemi yaptı ve bana çok başında bir kanseri yakaladığımı söyledi" dedi.

"Hasta için çok yıkıcı ve zorlayıcı bir an" diyen Pqueen, kanserin 0 ila 1. evre arasında, çok erken bir aşamada olduğunu söyleyerek kitlenin başarılı bir ameliyat sonucu alındığını belirtti.



Şuanda iyileşme süreci devam eden genç fenomen 30 yaşını aşmış kadınların yılda bir kez muhakkak kontrole gitmesi gerektiğini vurguladı.