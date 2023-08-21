Twitter'da 2011-2014 yılları arasında paylaşılan bazı görüntüler silindi

Twitter'da 2011-2014 yılları arasında platform üzerinde paylaşılan görüntüler ve linklere erişimde sorun yaşanıyor. Twitter'ın ismi ve logosu değiştikten sonra site uzantısının değişmesinin bu soruna yol açmış olabileceği ifade edildi.

Eski adı Twitter olan X platformunda, 2011 ve 2014 yılları arasında sitede yayınlanan görüntüler ve linklere erişim sağlanamıyor.

X kullanıcısı Tom Coates, geçtiğimiz günlerde Ellen DeGeneres'in 2014 yılında Oscar töreninde paylaştığı ve kısa sürede "en çok retweet" rekorunu kıran ünlü öz çekiminin artık görüntülenmediğini fark etmesiyle gündeme geldi.

NTV'de yer alan habere göre Twitter'ın yerleşik URL kısaltıcısı kullanılarak gönderilen bağlantılarında düzgün çalışmadığı kaydedildi.



Twitter 2011 yılına kadar resim yüklemelerini desteklemiyordu.

Bir görüşe göre, şirket yakın zamanda gerçekleştirdiği yeniden markalaşma çalışması kapsamında siteyi X.com'a taşımaya çalışırken bir şeyler ters gitmiş olabilir.