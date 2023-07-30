Twitter, hesabını askıya almıştı: X'de ABD'li rapçi West'in hesabı yeniden aktif

Twitter, yeni adıyla X, antisemitik açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle ABD’li rapçi Kanye West’in askıya alınan hesabını tekrar aktif hale getirdi.

Twitter, rapçi West’in askıya alınan hesabını yeniden aktif hale getirdi.

Sosyal medyadaki antisemitik paylaşımları sebebiyle Twitter hesabı askıya alınan ABD'li rapçi Kanye West, Twitter'ın hesabını aktif hale getirmesinden sonra herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

Ekim 2022’de yasal olarak adını "Ye" olarak değiştiren West, sosyal medyadaki antisemitik açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle Twitter ve Instagram'ın hesabını askıya almasından kısa süre sonra "sağcı" sosyal medya şirketi Parler'ı satın alma kararı vermişti.

Ye, geçen yıl bir TV programında, aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ile yaptığı röportajda, Hitler'i övmek de dahil antisemitik yorumları nedeniyle tepki görmüştü.

Ye, röportajda, "Nazilerin yanında 'kötü' kelimesinin kullanılmasından hoşlanmıyorum. Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum" demişti.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Aralık 2022’de, rapçi West'in "şiddete teşvik yasağını yeniden ihlal ettiğini" belirterek, "Hesap askıya alınacak" demişti.

Platform, West'in hesabını askıya almadan önce bir tweetini de kısıtlamıştı.