Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Twitter'a Apple Store'da isim engeli

İsmi X olarak değişitirilen Twitter, Apple Store'un uygulama isimlerinde bulunan 2 karakter sınırı sebebiyle platformda isim değişikliğine henüz gidemedi.

Teknoloji
  • 30.07.2023 10:14
  • Giriş: 30.07.2023 10:14
  • Güncelleme: 30.07.2023 10:24
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Twitter'a Apple Store'da isim engeli
Fotoğraf: AA

Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın ismini ve logosunu "X" harfine çevirdi.

İsim değişikliğinin ardından şirket tüm platformlar üzerinde logosunu ve ismini güncelliyor.

Ancak Apple Store üzerinde logonun ve uygulamanın güncellenmesine rağmen isminin hala Twitter olarak görüldüğü aktarıldı.

Bu sorunun sebebinin ise Apple Store üzerinde bulunan karakter sınırlaması. Platformda yer alan uygulamaların en az 2 karakter uzunluğuna sahip olması gerekiyor.

Ayrıca X'ten gelen bildirimlerde de hala Twitter başlığının yer aldığı görüldü.

Twitter, "x.com" olarak değiştiği için Endonezyada yasaklandı
Twitterın San Franciscodaki merkezine yeni logo "X" yerleştirildi
Twitter, 16 yıllık X adlı hesaba hesaba el koydu
BirGün'e Abone Ol