Twitter'a Apple Store'da isim engeli

İsmi X olarak değişitirilen Twitter, Apple Store'un uygulama isimlerinde bulunan 2 karakter sınırı sebebiyle platformda isim değişikliğine henüz gidemedi.

Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın ismini ve logosunu "X" harfine çevirdi.

İsim değişikliğinin ardından şirket tüm platformlar üzerinde logosunu ve ismini güncelliyor.

Ancak Apple Store üzerinde logonun ve uygulamanın güncellenmesine rağmen isminin hala Twitter olarak görüldüğü aktarıldı.

Bu sorunun sebebinin ise Apple Store üzerinde bulunan karakter sınırlaması. Platformda yer alan uygulamaların en az 2 karakter uzunluğuna sahip olması gerekiyor.

Ayrıca X'ten gelen bildirimlerde de hala Twitter başlığının yer aldığı görüldü.