Üç bin çocuk bisiklet hayaline kavuştu

DHA

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, bu yıl 12 ülkeden 829 bisikletçinin katılımı ile yapıldı. Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve destekleriyle gerçekleştirilen amatör yol bisikleti yarışı İzmir’in Çeşme ilçesinde, Cumhuriyetin 100'üncü yılında bisiklet tutkunlarını çocuklar için 7'nci kez bir araya getirdi.

Yarışın kayıt ücretleri de, “Bir çocuk gülerse dünya güler” projesiyle ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilmesine olanak sundu. Yarışın yedinci yılında üç binden fazla çocuk bisiklet hayaline kavuştu. Hatay İskenderun Bisiklet Spor Kulübü de, 5 sporcusu ile çocuklar için yarıştı.

3 SAAT 62 DAKİKA

Organizasyonda bu sene 12 ülkeden 829 bisikletçi parkura çıktı. Yarışın 110 km’lik Salcano Parkurunu erkeklerde Rise Performance Club’tan Aydın Köfteci 3 saat 6 dakika ile birinci tamamladı. Kadınlarda Özge Uzun, 3 saat 22 dakika zirvede yer aldı. 110 km Pro erkekler kategorisinde Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü’nden Ömer Cumhur Boyraz 3 saat 9 dakika ile birincilik elde etti. 63 km’lik Toyota Hybrid Parkuru’nda ise erkeklerde Toyota Kulübü’nden Deniz Örnek parkur rekoru kırarak 1 saat 39 dakika ile finişe ilk gelen bisikletçi oldu. Parkurun kadınlar kategorisinde birincisi ise 1 saat 52 dakika ile parkur rekoru kırarak Valeriya Vildan Mutlu oldu. Paralimpik B kategorisinde Eşpedal Derneği’nden Taşkın Özgür ve Fatih Söylemez tandem bisikletleri ile 2 saat 14 dakika ile birincilik elde ederken C kategorisinde Extrem Yok Grubu sporcusu Ercan Aktağ yarışı 1 saat 52 dakika ile kürsünün ilk basamağında yer aldı.