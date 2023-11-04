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Üç farklı kentte 3 kadın erkek şiddetine uğradı

Kadın
  • 04.11.2023 06:00
  • Giriş: 04.11.2023 06:00
  • Güncelleme: 04.11.2023 07:23
Üç farklı kentte 3 kadın erkek şiddetine uğradı
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin sonu gelmiyor failler ise yargılanmaya devam ediyor. Sivas’ta bir kadın, ayrıldığı eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen erkek tarafından bıçakla tehdit edilip sokak ortasında darbedildi.

Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Konya’nın Ereğli ilçesinde de Emine E. adlı kadın evli olduğu İsmet E., tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Adana’nın Seyhan ilçesinde ise Fadime K. 6 yıl önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Muhammet G. tarafından eve kilitlenip ateşe verildi. Hastaneye kaldırılan Fadime K. entübe edildi.

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