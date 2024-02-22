Üç koltukluya ithal mobilya

BirGün, “Tek koltuk yetmeyen” AKP’li bürokratlardan Murat Gül’ün odası için alınan ithal mobilyaların ayrıntısına ulaştı. Gül’ün DHMİ’deki makam odasına toplam 419,8 bin TL’lik ürün alındığı belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun danışmanı Murat Gül’e yönelik, “DHMİ’deki odasını ithal mobilyalarla dekore ettirdi” iddiasının doğru olduğunu ortaya koyan fatura ortaya çıktı. Ankara’da 60 milyon TL’ye lüks daire aldığı iddiasıyla da gündeme gelen Gül’ün, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde (DHMİ) kendisine tahsis edilen oda için aldığı mobilyaların toplam tutarının yarım milyon TL’ye yaklaştığı öğrenildi. Faturada yer alan kalemlerde dikkati çekici ürünler de yer aldı. Bakan Uraloğlu’nun danışmanı ve DHMİ Daire Başkanı Murat Gül’ün odası için alındığı belirtilen mobilyalar, 12 kalemden oluştu. Kalemler arasında çelik kasanın yanı sıra şifrematik, özel dolap, ahşap kapı ve toplantı masasının da yer aldığı belirtildi.

419,8 BİN TL’LİK ÖDEME

DHMİ Genel Müdürlüğü’ne fatura edilen 12 kalem ürün toplam 370 bin TL tuttu. KDV ile birlikte müdürlüğün kasasından çıkan toplam para ise 419 bin 842 TL oldu. En maliyetli kalemin çalışma grupları olduğu bildirildi. Faturaya göre, çalışma grupları için 93 bin 280 TL ödeme yapıldı. Faturada yer alan diğer bazı kalemler ve yapılan ödemeler ise şöyle sıralandı:

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BİRDEN FAZLA KOLTUK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapan Murat Gül, aynı zamanda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığı koltuğunda da oturuyor. Bakan Danışmanı Gül, bakanlıktaki danışmanlık görevi ve DHMİ’deki yöneticilik pozisyonun yanı sıra Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev alıyor.