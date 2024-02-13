Üç mahalle su altında kalabilir

Kamulaştırma kararı alınan Malatya’daki Büyükçay Barajı’nın yapımı ile 3 mahalle ve çok sayıda mezra su altında kalacak. Halk ve yaşam savunucuları tedirgin olduklarını belirterek "Nereye gideceğiz?" diye sordu.

Sibel BAHÇETEPE

Malatya Pütürge ilçesindeki Uzuntaş, Yeşildere ve Yandere mahallelerinin geçtiği alana kurulacak olan Büyükçay Barajı ile bu mahalleler ve bağlı mezralar sular altında kalacak. İhalesi yapılan ve kamulaştırma çalışmaları başlayan baraj bölge halkını endişelendirdi. Mahalleli ve yaşam savunucuları, evlerinin, tarım alarlarının sular atında kalacağını belirterek “Kamulaştırma başladı ancak halk bilgilendirilmedi. Baraj yapılırsa göç başlar.” dedi.

Pütürge Çevre Platformu Sözcüsü avukat Ramazan Derin, 2014 yılında bir proje ile Büyükçay Barajı’nın gündeme geldiğini anımsatarak “Baraj, Pütürge ilçesi Uzuntaş ve Yeşildere Mahaleleri sınırları içerisinde Malatya Nemrut dağı karayolunun geçtiği alanda kuruluyor. Aynı zamanda Malatya ve Pütürge’nin Nemrut dağı ile olan karayolu bağlantısı kesilmiş oluyor.” dedi.

KAMUSAL YARAR YOK

Barajın yapılması ile köylerin ve mezraların sular altında kalacağını anlatan Derin, halkın baraja karşı olduğunu söyledi. Derin, “2022 yılında Malatya Çevre Platformu olarak burada bir basın açıklaması yaptık. 2 yıl sonra yeniden 11 Ocak’ta bu bölge rezerv alanı ilan edildi, şimdi de kamulaştırma yapılıyor. 7 Şubat itibarıyla kamulaştırma kararı çıktı. Halka bilgi verilmiyor, ne yapacaklarına dair anlatım yok" diye konuştu. Baraj yapımında iki özel firmanın adının geçtiğini anımsatan Derin, şöyle devam etti: “Değişik bir proje yürütülüyor. Kamusal yarar yok, bölge insanına, köy halkına ve Malatya coğrafyasına hiçbir katkısı yok. Baraj ile birlikte köyler sular altında kalacak. Köylüler tedirgin. Halka bilgi verilmeden arazi bedeli yapılmadan kamulaştırma yapıldı. Şuan da da belirsizlik var. İnsanlar nereye gideceğiz diyor?”

Fotoğraflar: BirGün

GÖÇ BAŞLAYACAK

Yeşildere mahallesinden Mustafa Aluç ise baraj ile ilgili kamulaştırmanın başladığını belirterek “3 mahalle ve bunlara bağlı mezralar sular altında kalacak. Barajın yapımı ile burada göç başlayacak. Tarım arazileri sular altında kalacak. İki köy tamamen etkilenecek. Uzuntaş ve Yeşildere mahallesinde belki bir iki ev dışında tamamı sular altında kalacak” dedi. Aluç, insanların mağdur olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Baraj başka köyleri de etkileyecek. Taştepe örneğin. Mezra sayısı çok. Yandere mahallesi de etkilenecek. Uzuntaş, Yeşildere ve Yandere mahallesi etkilenecek. Buna bağlı mezralar da etkilenecek. Mezra ile 10’u bulabilir. Baraj yapılmasın diye çok mücadele ettik ama olmadı. Sesimizi duyuramadık. Kamulaştırmaya gelmiş, yerel belediyenin, kaymakamlığın bilgilendirmesi yok. Muhtarlar bilgilendirilmemiş, kimsenin bilgisi yok."