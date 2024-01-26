Üç yıllık eğitim bütçesi Maarif’e aktı: Gölge bakanlığa 6,1 milyar lira

Darbe girişiminin ardından “Gölge Bakanlık” denilen Maarif Vakfı’na aktarılan para belli oldu. Vakfın, 2023 yılında 2,9 milyar TL olmak üzere 2020-2023 döneminde bütçeden toplam 6,1 milyar TL pay aldığı belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

‘Gölge Bakanlık’ olarak adlandırılan Maarif Vakfı’na geçen yıl aktarılan para 2022’nin çok üstüne çıktı. Yetki alanı giderek genişleyen vakfa eğitim bütçesinden hemen her yıl fahiş tutarlarda para ayrıldı. Bütçeden 2019 yılında 422,5 milyon TL pay alan vakfa aktarılan tutar, 2021 itibarıyla 10 haneli tutarlara ulaştı.

2023 yılına yönelik bütçe gerçekleşmeleri de Türkiye Maarif Vakfı’na aktarılan parada yıllar itibarıyla yaşanan çarpıcı değişimi ortaya koydu. Buna göre, 2022’de 2 milyar TL’ye yakın kaynak aktarılan vakfa geçen yıl ise 3 milyar TL’ye yaklaştı. Genel bütçeden Türkiye Maarif Vakfı’na 2022 yılında 1 milyar 871 milyon TL, 2023 yılında ise 2 milyar 955 milyon TL pay verildi. Vakfa 2020, 2021, 2022 ve 2023 aktarılan toplam para 6,1 milyar TL olarak kaydedildi.

Türkiye Maarif Vakfı’na ödenen para yıllara, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2019: 422 milyon TL

• 2020: 259 milyon TL

• 2021: 1 milyar 77 milyon TL

• 2022: 1 milyar 871 milyon TL

• 2023: 2 milyar 955 milyon TL

Türkiye Maarif Vakfı, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından kuruldu. Vakfın kuruluş amacı, “Yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak” olarak açıklandı. Kuruluş yasasında yer almasına karşın yönetiminde Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisinin bulunmadığı Türkiye Maarif Vakfı, kısa sürede geniş yetkiler ile donatıldı. Vakfa verilen yetkiler öyle bir noktaya ulaştı ki MEB Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, 2019 yılında yayımladığı raporda Maarif Vakfı ile aynı alanlarda çalışmaktan yakındı. MEB Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, 2019 yılında yayımladığı raporda Maarif Vakfı ile aynı alanlarda çalışmaktan yakındı. MEB, vakfın kaynakların etkin kullanımına engel olduğunu bildirdi. Müdürlüğün 2019’a yönelik faaliyet raporunda yer alan, “Zayıflıklar” bölümüne şu not düşüldü: “Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kuruluşlar özellikle yurt dışında Genel Müdürlüğümüzle mükerrer sahalarda bulunmaktadır. Söz konusu kurum ve kuruluşlarla iletişimin artırılıp farklı sahalara yönlendirme yapılarak devletin kaynakları daha etkili ve verimli kullanılmalıdır.”