Uçan Süpürge yeni bir yolculuğa çıkmaya hazır

Kültür Sanat Servisi

27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ne başvurular başladı. Bu yıl 9–16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Festival, kadınların her alanda olduğu gibi sinema sektöründe de daha görünür olması için yıllardır sürdürdüğü hak mücadelesine dikkat çekiyor.

“Daha Fazlası, Daha Azı Değil” temasıyla gerçekleştirilen festival, her yıl olduğu gibi belirlenen tema çerçevesinde kadın sinemacıların imzasını taşıyan ulusal ve uluslararası uzun metraj, belgesel ve kısa filmleri izleyicilerle buluşturacak. 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde filmleriyle yer almak isteyen kadın sinemacılar için başvuru formuna vakfın web sitesi ve tüm sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilir. Kısa, uzun, orta metraj, deneysel ya da belgesel filmleriyle festivalde yer almak isteyen kadın sinemacılar 29 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek. Başvuru yapacak filmlerin 2023 ya da 2024 yapımı ve yönetmenlerinden en az birinin kadın olması gerekiyor. Festivalde verilen Onur Ödülü, Bilge Olgaç Başarı Ödülü, Genç Cadı Ödülü ve Tema Ödülü sahipleri ve program detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.