Ücretlerini alamayan emekçiler iş bıraktı

Emek Servisi

İzmir Aliağa’da yapımı devam eden Dokuz Eylül Üniversitesi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi inşaatında çalışan işçiler üç aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Bir işçi çatıya çıkarak durumu protesto etti.

Kaba inşaatı Aliağa Belediyesi tarafından yapıldıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’ne devri yapılan hastanenin inşaatında çalışan işçiler üç aydır ücretlerini alamadıkları söyledi. Yetkililerin ilgili açıklama yapmadığını ve muhatap bulamadıklarını dile getiren işçiler, "Mesailerle beraber kişi başı 60-70 bin lira alacağımız var" dedi. Mağdur oldukları için direnişe başladıklarını belirten işçiler maaşları ödenene kadar da eylemlerinin süreceğini söyledi.