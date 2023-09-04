Ücretsiz yemek için sosyal medyada 'Mevlüt Bulma' grubu kurdular

Denizli'de bedava yemek için 'Mevlüt Bulma' grubu kuruldu. Grup üyeleri, takipçilerine nerede ve hangi menüde mevlütler olduğunu haber veriyor. Grubun üye sayısı kısa sürede 9 bin 300'e ulaştı.

Denizli'de sosyal medya üzerinde kurulan 'Denizli Mevlüt Bulma" Grubu sayesinde özellikle gençler, nerede mevlüt var kolay yoldan tespit ediyor.

Çoğu durumda adres bulmakta zorlanmaması için paylaşımı yapan üyeler haritalar üzerinden konum paylaşıyor. Yemeği yiyen üyeler diğer üyelerin de karınlarını doyurabilmesi için menü paylaşımında da bulunuyor.

Denizli'nin her bölgesinde bulunan grup üyeleri yemek hazırlıklarının başladığını tespit ederse hemen diğer grup üyelerine fotoğraflı olarak duyuru yapıyor.



Sıkı takipçisi olduğu grup aracığıyla öğrendiği mevlütte karnını doyuran Mustafa Göken, "Buraya sosyal medyadaki Mevlüt Bulma Grubu'ndan geldim. Yemeğimizi yiyelim dedik. Mevlüt yapanlardan Allah razı olsun. Bizim için de iyi oldu. Olabildiğince gruptan faydalanmaya çalışıyoruz. Yani genç olduğumuz için de bizim için iyi oluyor. Dışarıdan yemekten daha iyi oluyor" dedi.



"PLATFORMU KURANLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Grubun kurulmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen cemiyet sahibi Mehmet Ali Gümüş de "Bugün oğlumun sünnet düğününü gerçekleştiriyoruz. Sosyal medya platformunda yapılan güzel çalışmayı duydum. Çok beğendim. Grup sayesinde bugün tanımadığımız dostlarımız, kardeşlerimiz geldi. Soframız herkese açık. Buyursunlar gelsinler. Bu platformu kuranlara teşekkür ederim" dedi.

Sosyal medya üzerinden kurulan grup kısa sürede 9 bin 300 üye sayısına ulaştı / Fotoğraf: İHA



Yemekten sosyal medyadaki grup üzerinden haberdar olduğunu söyleyen Bayram Tekin ise "Burayı sosyal medya aracılığıyla buldum. Mevlüt bulma grubu sayesinde geldim. Biri paylaşmış orada denk geldim. Benim de karnım açtı. Tesadüf de yakındı. Hem hayırlı olsun diyeyim, hem de karnımı doyurayım diye geldim. Çok güzel bir platform. Kim yaptıysa, kim bulduysa güzel olmuş. Yani aç olanlar karnını bu sayede doyuruyor. Dışarıda bir sürü aç insan var. Hiç olmazsa böyle yerlerde, bu platformu kullanarak karınlarını doyurabilirler. Gelsinler karınlarını doyursunlar. Sevap kazanmış olurlar. Paylaşmak güzeldir. Bunu yapan düğün sahibi de olsa sünnet sahibi de olsa sonuç olarak paylaşıyor. Sofrasını bizlerle paylaşıyor. Sokaktaki insanlarla paylaşıyor. Eşiyle, dostuyla paylaşıyor. Güzel bir şey yani. Teşekkür ediyorum kendisine" diye konuştu.