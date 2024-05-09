UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci yarı final maçları bu akşam oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkacak takımlar bu akşam oynanacak maçlar sonucunda belli olacak.

İlk maçı 2-0 kazanan Almanya şampiyonu Bayer Leverkusen, Roma'yı BayArena'da ağırlayacak. Tek farklı mağlup olması halinde de finale yükselecek olan Leverkusen bu sezon hiç maç kaybetmedi.

İtalya temsilcisi Atalanta ise Fransa ekibi Olimpik Marsilya'yı 1-1 beraberlikle biten ilk maçın rövanşında Bergamo şehrindeki Gewiss Stadı'nda konuk edecek.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak. Bayer Leverkusen-Roma maçı TV8,5'tan, Atalanta-Olimpik Marsilya mücadelesi ise EXXEN'den naklen yayımlanacak.

UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak.