UEFA'dan Brüksel'deki saldırıda ölenlerin anısına saygı duruşu kararı

EURO 2024 Elemeleri'nde, Belçika ile İsveç arasındaki karşılaşma öncesinde Brüksel'de yapılan silahlı saldırıda ölen 2 kişi anısına, bu geceki (17 Ekim Salı) tüm EUR0 2024 eleme maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Spor 17.10.2023 16:58 Giriş: 17.10.2023 16:58

Güncelleme: 17.10.2023 17:06 Kaynak: AA

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UEFA, bugün oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Eleme müsabakalarında Brüksel'de meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamada, "Brüksel'de dün meydana gelen terör saldırısının iki kurbanı anısına, bu gece oynanacak tüm EUR0 2024 eleme maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak" ifadeleri kullanıldı. BELÇİKA-İSVEÇ MAÇINA DEVAM EDİLMEMİŞTİ UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, Belçika ile İsveç arasındaki dün oynanan karşılaşma, terör saldırısı gerekçesiyle askıya alınmıştı. Maç başlamadan hemen önce Brüksel'de 2 İsveç taraftarının silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle ilk devresi tamamlanan Belçika ile İsveç arasındaki futbol karşılaşmasına devam edilmemişti. Brüksel'de dün iki İsveçlinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının vurularak yakalanan şüphelisi, hastanede hayatını kaybetmişti. Brüksel'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti Brüksel'de iki İsveçli'yi öldürdükten sonra vurularak yakalanan saldırgan öldü