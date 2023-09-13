UEFA'dan Hırvatistan'a soruşturma: Türkiye maçı seyircisiz oynanabilir

UEFA, Hırvatistan'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) H Grubu 5. hafta maçında karşılaştığı Letonya mücadelesinde ırkçı ve ayrımcı tezahüratlar yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Hırvatistan'ın ceza alması durumunda 12 Ekim'deki Türkiye maçı seyircisiz oynanabilir.

Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS), Letonya maçında birkaç taraftarın Hırvat milliyetçi (Ustaşa) bayrağı açmasından dolayı UEFA’nın federasyon hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada ayrıca Hırvatistan’ın daha önce Milletler Ligi’nde oynadığı maçta taraftarların ayrımcı davranışları nedeniyle ertelenmiş bir ceza altında olduğu ve başlatılan soruşturmanın ardından kendi sahasında bir maç seyircisiz oynama cezası alabileceği belirtildi.

HNS, ilk yarının sonunda güvenlik güçlerinin yasadışı bayrak kaldıran iki kişiyi fark ederek polise teslim ettiğini ve bayrağın stadyuma getirilmesine yardım eden bir başka kişiyle beraber toplam 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını vurguladı.

Federasyonun güvenlik sorumlusu Jurica Jurjevic ise yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızın kusursuz olduğu Rujevica’daki güzel tabloyu bozmak için ne yazık ki 3 kişi yeterli oldu. 3 kişinin son derece sorumsuz, yasa dışı ve utanç verici davranışları, milli takımımıza ve bir bütün olarak Hırvatistan Cumhuriyeti’nin itibarına ciddi zararlar verebilir. Ustaşa hareketi Hırvatistan için kesinlikle kabul edilemez ve cezalandırılabilir. Osijek’te oynanacak maçın bir kısmının, hatta tamamının kapatılması ihtimali var ki bu, milli takım ve tüm taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığı ve paha biçilemez bir zarar olacaktır" ifadelerini kullandı.



Hırvatistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda 12 Ekim Perşembe günü Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANABİLİR

Irkçılık ve ayrımcılık nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası ertelenen Hırvatistan, bu suç yeniden işlendiği için seyircisiz oynama cezası alabilir.

Hırvatistan'ın ilk iç saha maçı 12 Ekim'de A Milli Takımımız ile olacak. Hırvatistan, seyircisiz oynama cezası alması durumunda Türkiye maçında stadyumda taraftar yer almayacak.