UEFA’dan Türk hakemlerine görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 12 Eylül Salı günü UEFA 2025 U-21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Finlandiya U21-İsviçre U21 karşılaşmasını, FIFA kokartlı hakem Erkan Özdamar da Sırbistan U21-Azerbaycan U21 müsabakasını yönetecek. Mete Kalkavan ise 12 Eylül Salı günü 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynanacak İsviçre-Andora mücadelesinde VAR olarak görev alacak.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Finlandiya ile İsviçre U-21 Milli Takımları arasında 12 Eylül Salı günü oynanacak olan UEFA 2025 U-21 Avrupa Şampiyonası elemeleri E grubu müsabakasını yönetecek. Finlandiya’nın Turku şehri, Veritas Stadyumu’nda saat 18:00’de başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

FIFA kokartlı hakem Erkan Özdamar da Sırbistan ile Azerbaycan U21 Milli Takımları arasında 12 Eylül Salı günü oynanacak olan UEFA 2025 U-21 Avrupa Şampiyonası elemeleri F grubu karşılaşmasında düdük çalacak. Sırbistan’ın Stara Pazova şehri, Sırbistan Futbol Federasyonu Spor Kompleksi’nde saat 20:00’de başlayacak maçta Erkan Özdamar’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

İsviçre ile Andora A Milli Takımları arasında 12 Eylül Salı günü oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I grubu müsabakasında ise Mete Kalkavan VAR, Alper Ulusoy AVAR olarak görev alacak. İsviçre’nin Sion şehrindeki Tourbillon Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmanın hakemliğini Azerbaycan Futbol Federasyonu’ndan Elchin Masiyev, yardımcılıklarını Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kamal Umudlu olacak.