Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz anılacak

Haber Merkezi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 21 Kasım 2004’te evinin önünde polislerce açılan yaylım ateşinde katledilen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz ile babası Ahmet Kaymaz, bugün mezarları başında anılacak. Uğur ve Ahmet Kaymaz’ın mezarlarına yapılan saldırılar da protesto edilecek.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Kaymaz ailesi tarafından gerçekleştirilecek anmaya HEDEP milletvekilleri de katılacak.

HEDEP Kızıltepe İlçe Örgütü, yurttaşlara, Uğur Kaymaz ve babasının katledilmesine ve mezarlarına yapılanlara sessiz kalınmaması çağrısında bulundu. Uğur Kaymaz’ın kardeşi Ali Kaymaz konuya ilişkin mesajında şunları söyledi: “Ağabeyim Uğur henüz 12 yaşında iken 13 kurşunla, babam Ahmet Kaymaz 8 kurşunla polisler tarafından vahşi bir şekilde yargısızca infaz edildiler. Acımız ve öfkemiz ilk günkü gibi hala taze. Bundan bir hafta önce babam ile ağabeyimin mezarlıkları tekrar saldırıya uğradı. Bu ölüm yıldönümlerine yakın bir zamanda bilinçli bir şekilde yapılıyor. Katillerden hesap soruluncaya kadar davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu saldırıların hesabını da elbet bir gün soracağız. Bu saldırılar onurumuza yapılan saldırılardır.”