Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz anıldı

Mardin'de 12 yaşında 13 kurşunla katledilen Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz, ölümlerinin 19'uncu yılında mezarları başında anıldı.

Mardin Kızıltepe'de 2004 yılında, 12 yaşındayken polisler tarafından 13 kurşunla katledilen Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz, ölümlerinin 19'uncu yılında mezarları başında anıldı.

İki ismin Atatürk Mahallesinde'ki kabirleri başında yapılan anmaya Kaymaz ailesi fertlerinin yanı sıra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre HDP Kızıltepe İlçe Eş Başkanı Aysel Ayav, Uğur ile babasının katledilmelerinin yıl dönümünde mezarlarına saldırı düzenlendiğini hatırlattı. Ayav, mezarlığa saldırıda bulunan zihniyete karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

HEDEP Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Uğur katledildiğinde yanına silah bırakılarak, 'terörist' olarak suçlandığını hatırlattı. Aradan geçen sürede faillerin korunduğunu ve ödüllendirildiğini söyleyen Güneş, şunları söyledi:

"Uğur’u hafızalarımızdan silmek istediler. Kayyım Uğur’un heykelini yıkarak parktan adını sildi. Ancak ne yaparsanız yapın Uğur, Ahmet, Ceylan, Cemile unutulmayacak. Uğur’un ardından insan hakları yok sayıldı. Kürt çocuklarının en temel hakkı olan yaşam hakkı ihlal ediliyor. Kürt çocukları anadilinde eğitim alamıyor ve Kürt çocukları hala zırhlı araçlarla katlediliyor. Onlar mücadele gerekçemiz olacaklar.”

Anmada kısa bir konuşma yapan anne Makbule Kaymaz da, "12 yaşında bir çocuk ‘terörist’ olamaz. 3 defadır mezar taşımız kırılıyor. Ölülerimizden de mi korkuyorlar? Ne istiyorlar? Yaşadığım müddetçe onları unutmayacağım" dedi.

Konuşmaların ardından Uğur ve babası Ahmet Kaymaz'ın mezarlarına karanfil bırakıldı.

MEZARLARI SALDIRIYA UĞRADI

Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz'ın mezarları, geçen hafta üst üste iki kez saldırıya uğradı. Kimliği belli olmayan saldırganlar, Ahmet Kaymaz'ın mezar taşını kırdı.

NE OLMUŞTU?

12 yaşındaki Uğur Kaymaz, babası Ahmet Kaymaz ile birlikte 21 Kasım 2004'te Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki evlerinin önünde polis tarafından açılan yaylım ateşi sonucu öldürülmüştü. Mardin Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada 'iki teröristin' çatışma sırasında öldürüldüğü söylenmişti.

20 Kasım Çocuk Hakları Günü’nden bir gün sonra öldürülen Uğur Kaymaz ve babasıyla ilgili davada yargılanan hiçbir sanık kalmazken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye’yi 140 bin TL tazminata mahkum etmesine rağmen yargılamanın yenilenmesi talebi de kabul görmedi.