Uğur Kurt’u öldüren polis yeniden hâkim karşısına çıkıyor

Gezi Direnişi'nde yaşamını yitiren Berkin Elvan için eylem yapan öğrencilere dönük müdahale sırasında Okmeydanı Cemevi’nin bahçesinde Uğur Kurt'u vurarak öldüren polis Sezgin Korkmaz’ın yeniden yargılanmasına yarın başlanıyor.

İstanbul’daki Okmeydanı Cemevi’nde 2014’te cenaze törenine katılmak üzere bekleyen Uğur Kurt’u öldüren polis Sezgin Korkmaz’ın yeniden yargılanmasına yarın (10 Ekim) başlanıyor.

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre; Anayasa Mahkemesi (AYM) geçen martta Kurt’un yaşam hakkının ihlal edildiğine karar vererek, ilk yargılama kapsamında Nisan 2017’de 12 bin 100 liraya mahkum edilen Korkmaz’ın yeniden yargılanmasına karar verdi.

AYM’nin kararı doğrultusunda Korkmaz, yarın İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

Kurt’un eşi Narin Kurt, “Vicdanı olan veya bu davanın bu şekilde sonuçlanmasından rahatsız olan herkesi duruşmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Narin Kurt, yeniden yargılamaya ilişkin şunları söyledi:

“Bu davanın adı Uğur Kurt davası ama, aslında bu bir insanlık davası. Evden dışarı çıktığınız zaman can güvenliğinizi korumakla yükümlü olan insanların canınıza kast ediyor olması ve bunun adalet karşısında bir cezasının olmaması tehlikeli bir durum. Vicdanı olan veya bu davanın bu şekilde sonuçlanmasından rahatsız olan herkesi duruşmaya davet ediyorum, özellikle siyasetçileri.



Bizim istediğimiz masum bir insanın öldürülmesinin cezada karşılığı neyse onun verilmesi. İlk yargılamada verilen ceza bizi daha da yaraladı. Kayınpederim kahrından öldü, kayınvalidem ikinci kez kansere yakalandı. Ben babasız çocuk büyütmeye çalışıyorum. Babasının eksiğini tamamlayamıyorum. Bunları canımızı korumakla yükümlü birinin yüzünden yaşıyor olmak bizi derinden üzüyor. Umarım bu defa adalet yerini bulur ve adalet terazisinin havada kalan kısmında olmayız.”

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NE OLMUŞTU?

Uğur Kurt, 14 Mayıs 2014 tarihinde akrabasının cenazesi için gittiği Okmeydanı Cemevi'nde Berkin Elvan için eylem yapan öğrencilere yönelik polis müdahalesi sırasında Sezgin Korkmaz'ın sıktığı kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki kez ameliyata alınan Kurt, yaşamını yitirmişti.

Kurt’un ölümüne ilişkin yargılanan polis Sezgin Korkmaz’a 3 yıl boyunca tutuksuz yargılandığı davada, 'taksiren ölüme sebebiyet vermekten' 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Bu ceza, 12 bin 100 lira para cezasına çevrilerek taksitlere bölünmüştü.

Savcı "Sezgin Korkmaz'ın gaz bombası, plastik mermi veya biber gazı fişeği atan FEN silahı ile müdahale edip uzaklaştırma alternatifini düşünmeyerek beylik tabancasıyla eylemcilere ateş ettiğini" belirterek, ‘olası kast ile öldürme’ suçundan en az 16 yıl hapis cezası verilmesini istemişti.