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Ukrayna: İki Rus savaş uçağını düşürdük

Ukrayna ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Rusya'ya ait iki savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 19.02.2024 17:18
  • Giriş: 19.02.2024 17:18
  • Güncelleme: 19.02.2024 17:20
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya'ya ait iki savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

Ukrayna ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin, bu sabah Rus ordusuna ait Su-34 ve Su-35S tipi iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait iki Su-34 ve bir Su-35 tipi savaş uçağını imha ettiklerini aktarmıştı.

Komutanlığın dün yaptığı açıklamada da Doğu Hava Komutanlığı askerlerinin, doğu yönünde bir Rus savaş uçağını daha imha ettiği ifade edilmişti.

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