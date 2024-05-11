Ukrayna: Rusya’nın Harkiv bölgesine yönelik saldırıları püskürtüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Harkiv bölgesinde bir kara saldırısı başlattığını ve ‘Ukrayna savunma hatlarını aşmaya’ çalıştığını fakat saldırıların püskürtüldüğünü duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın zırhlı araçlarla savunma hatlarını aşmaya çalıştığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Ukrayna Savunma Kuvvetleri, Harkiv bölgesindeki kalelerimizi savunuyor. Gecenin başlamasıyla birlikte Rus işgalciler, topçu desteğiyle savunmamızın ilk hattına ateş açtı. Saat 05.00 sıralarında düşman zırhlı araçlarla savunma hattımızı aşma girişiminde bulundu.

Şu an itibarıyla bu saldırılar püskürtüldü. Cephenin bu bölgesindeki savunmayı güçlendirmek için yedek birimler konuşlandırıldı. Ukrayna Savunma Kuvvetleri düşmanın saldırısını durdurmaya devam ediyor. Mevzilerimizi savunmak için gerekli metanet ve cesareti gösteren her asker, çavuş ve subaya minnettarız” denildi.