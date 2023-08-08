Ukrayna: Rusya’nın Zelenski'ye suikast planı engellendi

Ukrayna Güvenlik Servisi, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin seyahat programı hakkında bilgi toplamak ve aynı zamanda askeri tesisler hakkında Rusya'ya bilgi aktarmaya çalışmakla suçlanan bir kadının gözaltına alındığını söyledi. Açıklamada, söz konusu kişinin devlet başkanının bölgeye ziyaretinin zamanı ve gideceği yerlerin listesini öğrenmeye çalıştığı aktarıldı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye suikast hazırlığı yapan Rusya’ya, muhbirlik yaptığı gerekçesiyle bir kadının tutuklandığını açıkladı.

euronews'in aktardığına göre, SBU, Volodimir Zelenskiy’nin Ukrayna’nın güneyindeki sahil kenti Mykolaiv'e ziyareti sırasında gerçekleştirilmesi planlanan suikastla ilgili planın ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Tutuklanan kadının Rusya gizli servisi adına bilgi topladığı kaydedilen açıklamada, Rusya’nın Zelenski’nin bu kente yapacağı ziyaret sırasında büyük bir hava saldırısı gerçekleştirme planı yapıldığı bildirildi.

Tutuklanan kadının kentteki askeri hava üssüne yakın bir mağazada çalıştığı kaydedilen açıklamada, bu kadının devlet başkanının bölgeye ziyaretinin zamanı ve gideceği yerlerin listesini öğrenmeye çalıştığı aktarıldı.

SBU, tutuklanan kadının net olmayan bir fotoğrafıyla, telefon mesajları ve askeri faaliyetlerle ilgili el yazısıyla yazılmış notları basınla paylaştı.