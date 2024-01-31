Ukrayna, UAD'ın Rusya kararından memnun

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Uluslararası Adalet Divanı'nda Rusya aleyhine verilen karardan memnuniyetlerini dile getirdi ve "Bir mahkeme tarafından Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiği resmi olarak ilk defa tespit edildi" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları finanse ettiği ve Kırım'daki çok etnikli toplum yapısını bozarak uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya aleyhine açılan davada verilen kararın "önemli" olduğunu bildirdi. Kuleba, "Bir mahkeme tarafından Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiği resmi olarak ilk defa tespit edildi" dedi.

Kararın açıklandığı oturumun ardından UAD'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kuleba, kararla Rusya'nın, uluslararası hukuku ihlal eden bir devlet olarak nitelendirildiğini belirtti.

Kuleba, "Bu bizim için çok önemli bir gün. Çünkü karar, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini hem de dava dayanağımız olan her iki sözleşmeyi de ihlal ettiğini belirtiyor. Bir mahkeme tarafından Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiği resmi olarak ilk defa tespit edildi" dedi.

Kararın önemli bir köşe taşı olacağını kaydeden Kuleba, bunun Rusya'ya karşı açılan diğer davalar için de etkili olacağını ifade etti.