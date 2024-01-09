Ukrayna’da yerleşim yeri vuruldu: 3 ölü

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta can kayıplarıyla sonuçlanan saldırılar devam ediyor. Rusya tarafından Ukrayna’nın Khmelnytskyi bölgesine bugün düzenlenen saldırılarda 2, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin memleketi Kryvyi Rih’e düzenlenen saldırıda ise 62 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

Khmelnytskyi’de altyapıya yönelik saldırı gerçekleştirilirken, Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, kente düzenlenen 9 füze saldırısında bir alışveriş merkezi ile çok sayıda binanın hasar gördüğünü söyledi. Vilkul, 15 bin kişinin de saldırılar sonrası elektriksiz kaldığını, tramvay ve troleybüslerin çalışmadığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Sabah saatlerinde Ukrayna’nın askeri ve sanayi tesislerine hipersonik Kinzhal füze sistemi de dahil yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, deniz ve hava tabanlı silahlarla çoklu saldırı gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise, hava savunma sistemlerinin 51 füzeden 18’ini imha ettiği belirtildi.