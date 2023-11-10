Ukraynalı turist, gaspçılara otomobille çarptı: 2 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde ismi açıklanmayan yerleşik Ukraynalı turist, silah zoruyla para dolu çantasını gasp ettiği iddiasıyla motosikletli 2 kişiye aracıyla çarpıp ölümüne neden oldu. Olayda Ukraynalı turist gözaltına alınırken, hayatını kaybeden gasp şüphelilerinin cenazeleri morga kaldırıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde ismi açıklanmayan yerleşik Ukraynalı turist, silah zoruyla para dolu çantasını gasp ettiği iddiasıyla motosikletli 2 kişiye aracıyla çarpıp ölümüne neden oldu. Olayda Ukraynalı turist gözaltına alınırken, hayatını kaybeden gasp şüphelilerinin cenazeleri morga kaldırıldı.

Olay, Mahmutlar Mahallesindeki bir otelin önüne yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracında bir çanta dolusu dolar ve avro bulunan yerleşik Ukraynalı turist, kaldığı apart otele giderken plakası olmayan motosikletteki iki kişi tarafından önü kesildi. Şüpheliler iddiaya göre, silahı gösterip aracın camını açmasını istediler. Ukraynalı turist bunu reddedince silahın kabzasıyla camı kıran şüpheliler, arabanın içerisinde bulunan çantayı vermesini istedi.

Ukraynalı turistin çantayı vermemesi üzerine ise şüpheliler aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra çantayı alıp kaçtılar. Motosiklete binen gasp şüphelileri olay yerinden uzaklaşırken, Ukraynalı turist aracıyla takibe başladı. Yaklaşık 100 metre mesafede motosikletli şüphelileri yakalayan turist, şüphelilerin bulunduğu motosiklete çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, henüzisimleri belirlenemeyen motosikletli şüphelilerin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet tabanca ve bir boş kovan ele geçirdi.

Ukraynalı turist gözaltına alınırken, cesetler ise morga kaldırıldı.

Meydana gelen olayı baştan sona gören görgü şahidi bir vatandaş ise, “Silah sesleri duydum. Motosikletli kaçmaya başladı, arkasından gelen otomobil de motosiklete çarparak durdurdu. Otomobil de inşaat şantiyesinin içine gerek durabildi” dedi.