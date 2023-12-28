Ulaş Aydın: CHP’nin değişim vizyonunu Bayraklı’da temsil edeceğim

Gazetemiz BirGün’ü ziyaret eden Bayraklı Belediye Başkan Aday Adayı Ulaş Aydın, “Partideki değişim ve toplumda yeni olana duyulan ihtiyaç olmasaydı ben bugün aday adayı değildim. Yaş ve deneyimim itibarıyla CHP’nin Türkiye’nin önüne koyduğu değişim vizyonunu Bayraklı’da temsil etmeye mahir olduğuma inanıyorum” dedi.

Bayraklı Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ise Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan ve 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde İzmir’de CHP’den Bayraklı Belediye Başkan Adayı olmak için başvuru yapan Ulaş Aydın, BirGün’ü ziyaret etti.

BirGün yöneticileri İbrahim Aydın, Yaşar Aydın ve Berkant Gültekin ile sohbet eden 38 yaşındaki Ulaş Aydın, Türkiye’nin mevcut siyasal durumuna dair görüşlerini, neden aday olduğunu ve başkan olması halinde Bayraklı’yı nasıl bir yaklaşımla yöneteceğini anlattı.

Aydın, CHP’deki değişimin, “genel anlamda politik hattın değil bunun uygulanma şeklinin ve yöntemlerinin güncellendiği bir değişim” olduğunu belirterek, “Tek adam rejimi sürüyor, toplumsal bölünme ve fay hatları yerli yerinde, haliyle CHP’nin demokraside buluşan en geniş cepheyi kurma konusundaki stratejisi de sürüyor. Bu anlamda kesintisiz bir mücadele var” diye konuştu.

“GENÇ KADROLAR 2028’E GİDEN YOLU DÖŞEYECEK”

Bu mücadeleyi tabanı da kapsayan, daha genç kadrolar ve dinamik bir liderlik yapısıyla sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

“Yerel seçimlerde de hem bu demokratik birlik politikasının, hem de gençleşmenin tabana yayılması için ciddi bir fırsat var. Genç ve yetişmiş kadroların hak temelli belediyecilik pratikleri 2028’e giden yolun taşlarını döşeyecek potansiyele sahip. Partinin en yetkili karar organı Parti Meclisi. PM’nin yaş ortalaması 43. İlçe belediyelerinde de yaş ortalamasını düşürmenin vaktinin geldiğini düşünüyorum, parti yönetiminin de benzer bir eğilim içinde olduğunu biliyorum, özellikle kadınların ve gençlerin daha fazla görev alması yönünde bir irade var.”

“ADAYLIĞIMDA İKİ MOTİVASYON KAYNAĞI VAR”

Aydın, aday olmasında iki motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. “Biri siyasal, diğeri dönemsel” diyen Aydın, şunları kaydetti:

“Siyasal motivasyonum zamandan bağımsız. Genç yaşlarımdan itibaren hayatı anlamlı kılmak için, bir şeyleri değiştirebilmek için toplumsal mücadelelerin içinde oldum. Bu bazen üniversitede ucuz ve sağlıklı gıda için yemekhane boykotu yapmak kadar basit, bazen Gazze bombalandığında İsrail ve ABD’ye meydan okuyacak kadar ciddi eylemlerdi. Aslında yüzyıllardır kavgası verilen iki şey: Ekmek ve barış.

Psikolojik danışmanlığa başladığımda bu motivasyonum, çocuklar ve ailelere dokunarak, onların hayatlarına bir şeyler kattığımı görmemi sağladı. Sonra büyük siyasetin mutfağında geçen yıllarda, çalışma ve katkılarımı kesintisiz sürdürdüm. Etkili olmuş ki son dönemde Bayraklı Belediye Başkan Yardımcılığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile yerel yöneticilik tecrübesi edindim.

Aslında 19 yaşında yemekhane boykotu düzenleyen Ulaş’ın aklı Sosyal Hizmetlerde yöneticilik yaparken yine aynı reflekse çalışıyordu: “Herkes doysun, hepimize yetecek kadar yemek var.” Bu ömür boyu sürecek bir duygu, Bayraklı için de aynı duygu harekete geçirdi beni.

İkincisi dönemsel motivasyon. Neyi, nasıl yapabilirim, yapabiliriz? Ne zaman? Bu sorulara verdiğim yanıt bana bu kararı aldırdı. Neden Bayraklı? Çünkü yerel yöneticiliğe orada başladım, yerel yönetim deneyimimi taşıyacağım yer orası. Evet, ben bir göreve hazırım ama şartla bu adımı atmazdım. Partideki değişim ve toplumda “yeni olana” duyulan ihtiyaç olmasaydı ben bugün aday adayı değildim. Yaş ve deneyimim itibarıyla CHP’nin Türkiye’nin önüne koyduğu değişim vizyonunu Bayraklı’da temsil etmeye mahir olduğuma inanıyorum. Partimizin önerdiği demokratik değişim siyasetinin ihtiyacı olan kadrosal donanıma sahibim. Türkiye’nin her yerindeki genç aday arkadaşlarımızın da benzer bir duygu içinde olduğunu biliyorum, duyuyorum. Bu kadar genç aday olması biraz da bu şartların sonucu.”

“HAK TEMELLİ BİR BELEDİYECİLİK VAADEDİYORUZ”

Bayraklı’da üç temel üzerinden hareket edeceklerini söyleyen Aydın, bunlardan birincisinin “Güçlü bir Bayraklı perspektifi” olduğunu dile getirdi.

Aydın, “Depreme dayanıklı binalarıyla, sosyal hayatıyla, sivil toplumuyla, kimliğiyle, marka değeriyle, ekonomisiyle daha güçlü bir Bayraklı inşa edebiliriz. Çünkü Bayraklı hızla gelişiyor, ciddi bir ilgi görüyor, buna eşlik eden bir yerel yönetimle harikalar yaratırız” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İkincisi, yenilikçi bir Bayraklı istiyoruz. Yani teknolojiden kamu yararına faydalanan, veriye dayalı, dijital dönüşümünü tamamlamış, iletişimi iyi, gençlerin dilinden anlayan, Bayraklı’daki plaza çalışanını da hizmet sektöründeki emekçiyi de duyan, onlarla konuşan bir yerel yönetim anlayışını yerleştirmek ve kalıcı hale getirmek istiyoruz.

Son olarak da, belki de en önemlisi, hak temelli bir belediyecilik vaat ediyoruz. İnsanlara kimsin, nerelisin, inancın ne değil, neye ihtiyacın var sorusunu soran bir belediyecilik. Kentin nimetlerinden hakça faydalanabilmesi için kamu gücünü güçsüzden yana kullanıp sosyal adaletten yana taraf olan bir belediyecilik. Bu sadece ekonomik bir hak temellilik değil. Hamaset ve iç gerilimlerin bu kadar ülke gündemini domine ettiği günlerde biz yerellerde bir arada yaşamanın deneyimleri ile direnç noktaları oluşturarak aşağıdan yukarı kardeşliği inşa edebileceğimize inanıyoruz. Bu tabi sadece Bayraklı ile olacak iş değil ama 10 tane, 100 tane ilçede bunu inşa edersek bugün hamaset yapanlar ciddiye alınmaz, deli muamelesi görür ülkede.”

“ADAY OLURSAM BÜYÜK FARKLA İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİME İNANIYORUM”

Ulaş Aydın, yerel seçimlerin en fazla tartışılan başlığı olan ittifaklar konusuna da değindi. Aday olduğu andan itibaren komşularıyla, sivil toplum örgütleriyle, mahalle muhtarlarıyla ve kanaat önderleriyle bir araya geldiğini anlatan Aydın, her görüşmede motivasyonunun arttığını vurguladı.

“Toplumun hangi kesiminden olursa olsun, herkes öyle sıcak ve içten karşılıyor, öyle güzel şeyler söylüyor ki... Oy verme davranışı partimizden yana olmasa bile, doğru profile sahip adayla seçime girilmesi halinde insanları o adayı seçmekten vazgeçirecek bir gerekçe yok” diyen Aydın, sözlerini şöyle noktaladı:

“Temel belediyecilik hizmetlerinin eksiksiz yapılması başta olmak üzere, yoksulluğun ve fırsat eşitsizliğinin olabildiğince giderilmesi yönünde çaba gösterecek ve en önemlisi yorulmadan çalışacak bir belediye başkanı istiyorlar. İşini kimseyi ayrıştırmadan yapacak, barış ve hoşgörüyü egemen kılacak, katılımcı bir yönetim anlayışı. Bu başlıkları anlattığımda hiçbir itiraz ile karşılaşmıyorum, aksine büyük destek görüyorum. İttifak, oy oranının yüksek olması açısından tabii ki çok önemli. O konuda genel merkezimiz en doğru kararı verecektir. Bayraklı özelinde düşünecek olursak, adaylaşmam durumunda rakibimin kim ya da kimler olacağını gözetmeksizin büyük farkla ipi göğüsleyeceğimi görüyorum.”

ULAŞ AYDIN KİMDİR?

27 Eylül 1985'te Ardahan'da dünyaya geldi. Anne ve babasının memuriyeti dolayısıyla ilkokul eğitimini Iğdır'da, ortaokul ve liseyi Aksaray'da tamamladı. 2003'te Aksaray Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nü tamamlayan Aydın, 2008'den 2015'e kadar aktif olarak okul psikolojik danışmanlığı yaptı.

2015'te Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev aldı. Milletvekili danışmanlığı, metin yazarlığı, raportörlük, siyasal iletişim danışmanlığı ve seçim kampanyası yönetimi işlerini üstlendi. 2019-2020 yılları arasında sosyal alanlarda yer alan dokuz müdürlükten sorumlu Bayraklı Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2020 Mart ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı olarak atandı. Covid-19 salgını, 30 Ekim 2020 Bayraklı Depremi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi, sel felaketleri ve orman yangınlarında yüz binlerce kişiye destek sağlayan organizasyonun başında yer aldı.

Ulaş Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.