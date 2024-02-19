Ulaş benzerdi güneşe

Haber Merkezi

Türkiye 68 kuşağının ve devrimci hareketinin önemli isimlerinden Ulaş Bardakçı ölümünün 52. yılında anıldı.

Bardakçı'nın Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarı başında SOL Parti ve SOL Genç tarafından düzenlenen anmada "Sesimizin Ulaş'tığı her yerdesin" pankartı açıldı.

SOL Parti tarafından yapılan açıklamada, "Mahir, Hüseyin ve Ulaş'ın mücadelesi sadece birer örnek olmanın ötesinde, aynı zamanda birlikte yürümenin ve yol arkadaşlığının simgesidir. Maltepe'deki evin kuşatılması sırasında Mahir ile Hüseyin'in sergiledikleri inanç ve Selimiye Kışlası'nda Mahir ile Ulaş'ın sahici kucaklaşması tarihimizin derin köklerine kazınmıştır. Bu anlam dolu yol arkadaşlığını bugün büyütecek ve yarın da sürdürecek olanlarız. En yüksek sesle attığımız sloganımız, DEV-GENÇ marşındaki sıkılı yumruklarımız ve 'Ulaş benzerdi güneşe' dizelerden bildiğimiz bir şey var, arkadaşlar: Yarım asırlık mücadelemizin önderleri her zaman yaşayacak ve bizler de bu mücadeleyi bulunduğumuz her alanda büyüteceğiz" denildi.

SOL Genç tarafından yapılan açıklamada ise, "70’lerde devrimciler faşizme karşı Ulaş olmalı Mahir olmalı Cevahir olmalı demişlerdi. Biz de şimdi aynısını söylüyoruz ve haykırıyoruz Ulaşların kavgası sürüyor ve sürecek. Soruyorlar: Bu kavga ne zamana kadar sürecek. Şairin deyişiyle yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek…Ya da bizim deyişimizle: İnancımız sonsuz kararımız kesindir, kurtuluşa kadar savaşacağız" ifadeleri kullanıldı.