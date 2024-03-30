Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan "seçim" açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan seçim mevzuatı ve YSK kararlarına ilişkin, "Küresel internet aktörleri başta olmak üzere tüm paydaşlar sorumlu bir şekilde hareket etmeli" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili açıklama yaptı.

Sayan X'ten yaptığı açıklamada, sosyal medya şirketlerinin temsilcileriyle görüştüklerini belirterek, "Küresel internet aktörleri başta olmak üzere tüm paydaşlar sorumlu bir şekilde hareket etmeli" ifadelerini kullandı.

Sayan'ın açıklaması şöyle:

"Yerel seçimlerde son 48 saatlik sürece girdik. Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu kararlarının gereğinin yerine getirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz ile koordineli bir şekilde TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik.

Bu süreçte sosyal medya şirketleri de seçim mevzuatı ve YSK kararlarına uyumlarının ivedi ve en etkin bir şekilde sağlanabilmesi için 7/24 çalıştıklarını bildirdi. Seçimlerin şeffaf ve manipülasyondan uzak bir ortamda gerçekleşmesi için küresel internet aktörleri başta olmak üzere tüm paydaşlar sorumlu bir şekilde hareket etmeli."