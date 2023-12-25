Ülke adeta Teksas gibi

Haber Merkezi

Bireysel silahlanma her geçen gün artarken, güvenlik zafiyeti de bir kez daha gündeme geldi. Son 24 saat içinde onlarca silahlı çatışma yaşandı. İstanbul Beylikdüzü’nde dün motosikletli bir şüpheli, sokakta yürüyen iki kişiye silahla ateş etti. Saldırı sonucu ağır yaralanan B.E. ve S.T, hastanede hayatını kaybetti. Beyoğlu’nda da motosikletli iki saldırgan cadde üzerindeki bir manavdan alışveriş yapan kişiye silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Saldırının manavdan alışveriş yapan bir kişiye yönelik olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Düzce’de de iki kişi arasında çıkan tartışmanın ardından silahla ateş edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

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SİLAHLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

İçişleri Bakanlığı, ruhsatlı silahların kullanımındaki kötü niyetli uygulamaların artması üzerine ana konusunu silahların oluşturduğu bir teklif taslağı hazırladı. Teklifin yeni yılda TBMM’ye gönderilmesi planlanıyor. Yeni kurallardan bazıları şöyle:

• İlk defa silahı veya silahları çalınan veya kaybedenlere, yeni silah müracaatlarında tek bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek.

• Kurusıkı silahı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak bu kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürenler, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 500 günden 15 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaklar.

• İkamette bulundurma izni verilen silahların, ikamet değişikliği nedeniyle taşınması sırasında yapılan nakil işlemini, nakil izni almadan gerçekleştirenlere 50 binden 250 bin liraya kadar para cezası verilecek.