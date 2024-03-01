‘Ülke büyüyor’ ama emekliye yok

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin olarak, "Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı" dedi. Muhalefete seslenen Erdoğan, "Muhalefet, hani ekonomi kötüydü; hani ekonomimiz kötüye gidiyordu?" diye sordu. Önceki gün Kütahya'da emeklilerin talep ettiği zamma ilişkin olarak, "2024'te tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor.'' ifadelerini kullanan Erdoğan’ın yine kendisiyle çelişti. Aydın mitinginde yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin iyiye gittiği mesajını verdi. Büyüme rakamlarına ilişkin konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Ekonomimiz üst üste 14 çeyrek büyüme gösterdi. Bu rakamlarla Avrupa’da en çok büyüyen ülke oldu. Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı. Muhalefet hani 'yandık, öldük, bittik' diyordunuz ne oldu? Aydın 31 Mart’ta bu muhalefete dersini verecek.”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim mitingleri kapsamında 28 Şubat’ta Kütahya’da yaptığı konuşmada emeklilerin seyyanen zam beklentisine ilişkin öneriyi “Birileri emeklilere ‘zam’ diyerek tahrik ediyor” sözleriyle reddetmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Erdoğan’a emekliler üzerinden muhalefet etti. Bahçeli, açıklamasında “Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır.” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliler ile ilgili, açıklamasına tepki gösterdi. Eyüpsultan'da Akşemsettin ve Çırçır Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Daha dün emeklilerin aldığı maaşla ilgili dalga geçecek seviyede yorum yapmasını hicap duyarak dinledim" diye konuştu.