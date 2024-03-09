Ülke Diyanet’in

Devlet yurtlarının kapasite yetersizliği nedeniyle öğrenciler barınma sorunu yaşarken Diyanet’e taşınmaz tahsisi 2023’te de zirveyi gördü. Diyanet’in taşınmaz sayısı bin 19’a yükseldi, Gençlik Bakanlığı’nın taşınmazı 14’te kaldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün taşınmaz tahsislerine yönelik verileri, AKP’nin özellikle yükseköğretim alanında yaşanan barınma krizine kulak tıkadığını gözler önüne serdi. Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi olan Heybeliada Sanatoryumu’nu ve Bomonti Bira Fabrikası’nın kalan binalarını da bünyesine katan Diyanet İşleri Başkanlığı, hemen her yıl olduğu gibi 2023 yılında da tahsisli taşınmaz listesinde zirveyi kimseye bırakmadı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2023 yılında bin 818’e ulaşan tahsisli taşınmaz sayısının yüzde 56’sını Diyanet’e verilen taşınmazlar oluşturdu. 2016 ve 2017 yıllarında en çok taşınmaz meslek odaları, vakıf ve derneklere tahsis edilirken 2018 yılı itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı öne geçti.

KİMSE YETİŞEMİYOR

2023 yılında tahsis edilen 87 taşınmaz ile birlikte toplam tahsisli taşınmaz sayısı bin 818’e ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bin 19 tahsisli hayrat taşınmazı ile 18 kurumun yer aldığı listenin ilk sırasında yer aldı. Diyanet’in ardından vakıflar, 264 tahsisli taşınmaz ile ikinci sıraya yerleşti. Diğer bazı kurumlar ve tahsisli taşınmaz sayıları ise şöyle sıralandı:

• Milli Eğitim Bakanlığı: 193

• Belediyeler: 153

• Dernekler: 62

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 44

• Üniversiteler: 21

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: 14

VİTES ARTIRIYOR

2017 yılında 161 vakıf taşınmazını kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu sayıyı sürekli artırdı. Diyanet’e Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen taşınmazların sayısı son yıllar itibarıyla şöyle kaydedildi:

• 2019: 899

• 2020: 921

• 2021: 935

• 2022: 961

• 2023: Bin 19

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DÖRT KOLDAN TAHSİS

2023 yılı itibarıyla elinde bulundurduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden tahsisli taşınmaz sayısı VİB 19’A ulaşan Diyanet, belediyeler ve milli emlak müdürlüklerinden de kritik konumlardaki taşınmazları bünyesine kattı. Diyanet’e tahsis edilen taşınmazlardan bazıları şunlar oldu:

• 2017 yılında toplam bin 93 imam evi, yaşayan herhangi bir mirasçısı olmadığı gerekçesiyle Diyanet’e tahsis edildi.

• AKP’li Bağcılar Belediyesi, 2009’dan beri İSMEK’in merkezi olan binayı, “Diyanet Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere 2019 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl Müftülüğü’ne verdi.

• Heybeliada’daki birinci derece sit alanı olan Çam Limanı ve 94 yıllık sanatoryum Ağustos 2018’de Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce Diyanet’in kullanımına sunuldu.

• İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi, Fatih Belediyesi’nce müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015’te Diyanet’in bünyesine katıldı.