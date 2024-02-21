Ülkede 15 dil tehlike altında

Haber Merkezi

Bugün 21 Şubat Dünya Anadil Günü. Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından paylaşılan ‘Tehlike Altındaki Dünya Dilleri Atlası’na göre Türkiye’de 18 dil veya lehçe bulunuyor. Ancak bunlardan 15 tanesi ise UNESCO tarafından ‘tehlike altında olan’ olarak işaretlenmiş durumda. Hertevin, Ladino, Süryanice ve Hemşince gibi tehlike altında olan dillerin yanı sıra atlasa göre Türkiye’de Kapadokya Yunancası, Mlahso ve Ubıhça dilleri ise kayboldu.

UNESCO tarafından paylaşılan kılavuzda dillerin yok olmaması için yapılması gerekenler şu şekilde aktarıldı: “İnsanların dili çocuklarına öğretebilmesi için uygun koşullar olmalı. Bu da azınlık dillerini tanıyan ve koruyan ulusal politikaların, anadili eğitimini destekleyen eğitim sistemlerinin var olmasını gerektirir.”

Öte yandan MA’nın haberine göre, Kürtçe dil çalışmaları yürüten derneklerin verilere göre; son 12 yılda yalnızca 132 Kürtçe öğretmenin ataması yapıldı. Buna karşın 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ise 24 bin 368 öğrenci Kürtçeyi tercih etti. Kürtçe Öğretmenler İnisiyatifi Sözcüsü Emin Ay, şunları söyledi: "Anadilde eğitim konusunda yüksek sesle talepte bulunmalıyız. Yani dilin gelişmesi ve etkin bir şekilde olması için çocukların o dilde eğitim almazı lazım.”