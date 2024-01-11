Ülkede iki kadın daha yaşamdan koparıldı

Haber Merkezi

Aydın ve Manisa’da 2 kadın erkekler tarafından katledildi. Aydın’ın Efeler ilçesinde eczacı Şule Karamercan, 2015 yılında tanışıp birlikte yaşamaya başladığı elektrik mühendisi Aydın Aksakdemir tarafından evlerinin otoparkında tabancayla vuruldu. Gürültüyü duyup, araya girmek için gelen komşuları Mustafa Kalfa ise seken kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Ardından Aydın Aksakdemir tabancayı başına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Sağlık ekibi, Şule Karamercan ve Aydın Aksakdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakınları Şule Karamercan’ın ilişkiyi bitirmek istediğini, Aydın Aksakdemir’in ise buna karşı çıktığı için olayı gerçekleştirdiğini aktardı. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde emlakçılık yapan Osman Davras da iddiaya göre bir süredir birlikte olduğu, Acarlar Mahallesi’nde giyim mağazası bulunan Özge Gülenyüz’ün iş yerine gitti. Burada Gülenyüz’ü tabancayla öldüren Davras, aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Gülenyüz ile Davras’ın hayatlarını kaybettiklerini belirledi.